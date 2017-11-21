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Türkiye'de kapalı Batı'da açık

20 Kasım 2017, Pazartesi
Başörtüsü zulmünün yaşandığı 208 Şubat döneminde, FETÖ elebaşı Gülen başörtüsü için füruat demişti. Başı kapalı firari FETÖ'cülerin yurt dışında başlarını açıp kılıktan kılığa girmesi dikkat çekti. Yakın zamanda ABD'de lüks yaşantısı görüntülenen Hakan Şükür'ün eşinin de başörtüsünü çıkardığı ortaya çıkmıştı.
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