Türkiye’de ilk yerli kanser ilacı Boğaziçi Üniversitesi’nde üretilecek 12 Aralık 2018, Çarşamba

Kanser tedavisi alanında dünyada ses getirecek ilacın çalışmalarını yürüten ekibin başında olan Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal, ilacı geliştirme sürecini anlattı. Türkiye’de sıfırdan geliştirilen bir molekülün insanlar üzerinde denenmesi açısından da ilk olma özelliği taşıyan ilaç hakkında konuşan Prof. Dr. Sanyal, “Yine kemoterapi süreci ama ilacın yan etkisi az olacağı için hastalar için daha kolay bir süreç olacak” dedi.