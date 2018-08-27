Eskişehir’de bulunan bir tasarım atölyesinde Türkiye’de ilk defa ham madde olarak kilin kullanıldığı 3 boyutlu yazıcı üretildi. Endüstriyel işletmelerin ya da büyük ölçekli üretim yapan fabrikaların maliyetlerinin önemli ölçülerde azaltılmasının önünü açan 3 boyutlu yazıcılar, daha kaliteli ve dayanıklı ürünler elde edilmesini sağlıyor. Hammadde olarak genellikle bakır, bronz, seramik, ahşap, bambu hatta sıvı reçinenin kullanıldığı yazıcılarda son dönemlerde farklı ürünler de değerlendiriliyor. Bu kapsamda yola çıkan baba ve oğul, Türkiye'de ilk defa Eskişehir'de plastik yerine kil kullanılan yazıcı tasarlandı. Türkiye’de daha önce yapılmamış olan bu 3 boyutlu yazıcı ile çizilen objeler kil ile üretilirken baba Cenk ve oğul Ulaş Tigin, ilerleyen dönemlerde ürünlerini geliştirmek istiyor.
Türkiye’de ilk defa üretildi: ‘Ham madde olarak seramik kullanılan 3 boyutlu yazıcı’27 Ağustos 2018, Pazartesi
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