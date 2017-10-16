Yol Durumu

Türkiye'de hibrit araç satışı arttı

15 Ekim 2017, Pazar
Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç satışı hızla artıyor. Bu yılın ilk 9 ayında elektrikli araç satışı yüzde 717 yükseldi ve toplamda 2 bin 763 hibrit araç satıldı. Dünyada ise hibrit araç satışı bu yıl 2 milyona çıktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları