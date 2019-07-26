Merkez Bankası 4.5 yıl sonra ilk kez faiz indirme kararı aldı. Geçen yılki kur saldırısının ardından Eylül ayında faizi 6.25 puan çekerek yüzde 24'e yükselten Merkez Bankası yeni başkan Murat Uysal'ın başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75'e çekti. Kriz lobisinin 'kur yükselişe geçer" beklentisi kursaklarında kaldı. Bankaların da faizleri indirmeye başlamasıyla ekonomide canlanma hızlanacak, ekonomi yeniden yükselişe geçecek. Ayrıntılar A Haber’in analiz haberinde…
Türkiye yüksek faize savaş açtı! Piyasalarda ezber bozuldu, faiz düşüşe geçti26.07.2019 23:18
- Türkiye yüksek faize savaş açtı! Piyasalarda ezber bozuldu, faiz düşüşe geçti
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