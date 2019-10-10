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Türkiye YPG'yi vurdukça HDP rahatsız oldu! Meclis'te gergin anlar!

10.10.2019 10:42

Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi rahatsız etti. TBMM'de konuşan HDP'li Murat Çepni ve Fatma Kurtulan Türk askerine işgalci diyince Meclis karıştı.


Barış Pınarı Harekatı ile tüm Türkiye tek yürek olmuşken HDP yine kendisinden bekleneni yaptı. PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, Türkiye YPG'yi vurdukça rahatsız oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan HDP'li Murat Çepni ve Fatma Kurtulan Türk askerine işgalci dedi. HDP'li vekillerin bu açıklamasının ardından Meclis'te bulunan diğer partiler sert tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu konuşma PKK konuşmasının ta kendisi. Mehmetçiğe işgalci diyen kişi ya haindir ya zalimdir. Vekilliği bıraksınlar. Kandil'de istediği her şeyi söylesinler." ifadelerini kullandı.

MHP'li Muhammed Levent Bülbül ise "Hodri meydan alayını temizleyeceğiz. Görülüyor ki Türkiye'nin terörle mücadelesi daha şimdiden neticelerini vermeye başlamıştır" şeklinde konuştu.

CHP'den ise açıklamaya tepki gösteren isim Engin Özkoç oldu. Özkoç, "Biz ordumuzu, milletimizi, ülkemizi, bayrağımızı koruruz arkasında dururuz. Bir tane dahi Mehmetçiğimiz eğer can güvenliği ile ilgili bir tek tehlike varsa bırakın ordumuzu biz CHP olarak orada oluruz." Dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, "İşgal kuvvetinin hareketi diyemezsiniz. Bu konuda sizi men ediyorum" diye tepki gösterdi.

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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yolcu yolcu

demek ki ne imiş chp hdp pkk nın siyasi uzantısı imiş bundan daha net bir durum söz konusu olamaz ve sizlerde efendim 6milyon oy almış leğal bir parti diye hainleri savunamazsınız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 11:08
Vatandaş Vatandaş

Oradaki coniler işgalci değil 4 milyon suriyeliye bakan TÜRKİYE işgalci öylemi bekleyin sıra sizede gelecek haçlı siyonist uşakları

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 11:02
KARAKALEM KARAKALEM

RAHATSIZ OLACAK TABİİ, İKİSİ DE AYNI LAĞIMIN FARESİ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 10:49
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