Türkiye ve Katar arasında kritik imza! 15 Mart 2018, Perşembe

Katar'da düzenlenen Dimdex 2018 Fuarında, birçok Türk şirketi yer aldı, Türkiye savunma sanayisi ile gövde gösterisi yaptı. Fuarda atılan kritik imzalardan birisi de Deniz Özel Kuvvetleri Eğitim alanının anahtar teslimi yapılmasıydı.

Qatar'ın Zekreet Bölgesinde yer alacak olan '' BUROQ SPECIAL MARINE OPERATIONS'' Eğitim Merkezinin anahtar teslimi yapılması işi Qatar Armed Forces (Qatar Silahlı Kuvvetleri - QAF) ile MDS Defense Technologies & Construction arasında Dimdex 2018 Fuarında, Qatar Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Hamad Abdulla A.M. Al Marri ile MDS firması Yönetim kurulu Başkanı İlyas Ayvacı arasında törenle imzalandı.