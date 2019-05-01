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Türkiye ve Azerbaycan ordusundan ortak askeri tatbikat

01.05.2019 15:25

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da "Mustafa Kemal Atatürk 2019" ismi verilen ortak askeri tatbikata başladı.


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