Ulaştırma Bakanlığı, toplu ulaşımda tüm Türkiye'de geçerli olacak 'Türkiye Kart' için çalışma başlattı. İlk etapta 7 ilde pilot uygulamaya geçilecek. Kartın depozito bedelinin ne kadar olacağı ise henüz belli değil.
Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor! Tüm şehirlerde 'Türkiye Kart' kullanılacak (Video)18.07.2019 09:38
- Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor! Tüm şehirlerde 'Türkiye Kart' kullanılacak (Video)
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