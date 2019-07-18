Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor! Tüm şehirlerde 'Türkiye Kart' kullanılacak (Video) 18.07.2019 09:38

Ulaştırma Bakanlığı, toplu ulaşımda tüm Türkiye'de geçerli olacak 'Türkiye Kart' için çalışma başlattı. İlk etapta 7 ilde pilot uygulamaya geçilecek. Kartın depozito bedelinin ne kadar olacağı ise henüz belli değil.