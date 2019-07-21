Turizm Tanıtım Ajansı Türkiye’nin turizmdeki hedeflerini büyüttü. Ajansla birlikte, İspanya ile turizmde yarışır hale gelmeyi hedefleyen Türkiye, kısa sürede ise İspanya’yı yakalayabilmeyi amaçlıyor.
Türkiye turizmdeki hedefini büyüttü!21.07.2019 23:39
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