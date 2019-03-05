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Türkiye-Suriye sınırındaki El Bab'ta patlama: Çok sayıda yaralı var

05.03.2019 16:14

Suriye Halep'te bulunan El Bab bölgesinde bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu çok sayıda sivil yaralandı. Saldırıyı YPG/PKK terör örgütünün düzenlediği ihtimali üzerinde duruluyor.


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