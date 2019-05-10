Türkiye şehitlerini andı! Gözyaşları sel oldu 10.05.2019 21:49

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Başçavuş Mehmet ve Er Hüseyin için tören düzenlendi.