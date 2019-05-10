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Türkiye şehitlerini andı! Gözyaşları sel oldu

10.05.2019 21:49

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri Başçavuş Mehmet ve Er Hüseyin için tören düzenlendi.


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