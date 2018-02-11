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Türkiye şehitlerini andı

10 Şubat 2018, Cumartesi
Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Yakup ve Er Ahmet ile Zeytin Dalı Harekatı şehitleri anıldı
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