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Türkiye S-400 hava savunma sistemlerini almakta neden ısrarlı? S-400'lerin özellikleri nelerdir?

15.06.2019 05:56

Türkiye, hava sahasının güvenliği için S-400 hava savunma sistemlerini almakta kararlı. Ancak ABD'nin 'uyumsuzluk' iddiaları sonrası yaptırım tehditleri bitmek bilmiyor. Peki, S-400 hava savunma sistemleri Türkiye için neden bu kadar önemli? S-400'ün özellikleri nelerdir? ABD neden S-400 alışverişinin gerçekleşmesinden rahatsız? İşte merak edilen tüm detaylar...


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