Türkiye Rusya'dan SU-35 ve SU-57 alacak mı? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı 04.09.2019 13:35

F-35 mi yoksa SU-57 mi sorusu yeniden gün yüzüne çıktı. Her iki 5. nesil savaş uçağının birbirinden farklı özellikleri olsa da aralarındaki kıyaslama detaylandırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde SU-57'leri yakından incelemesinden sonra şimdi de Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir flaş bir son dakika açıklamasında bulundu. Demir'in SU-35 ve SU-57'lere yeşil ışık yakması Rus savaş uçaklarının alımını yeniden gündeme taşıdı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın Rusya'da bizzat incelediği SU35 ve SU57 silahlarının alımına ilişkin konuşan İsmail Demir "İncelemeler sürüyor. Karar vericilere riskleri ve sonuçları rapor edeceğiz." dedi.



Demir, "Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir. Rusya ile görüşmelerin çok başındayız. Ortaklık ve farklı konularda uzun uzun konuşmamız gerekiyor." İfadelerini kullandı.



Demir'in bu açıklamalarından sonra gözler Amerikan F35 mi yoksa Rus SU35 ve SU57 mi sorusuna çevrildi.

BEŞİNCİ NESİL AVCILAR

Su-57: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su-57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.

F-35: F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi. Tasarımcısı Lockheed Martin olan F-35, ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere'de kullanılıyor. F-35 ilk uçuşunu 24 Ekim 2000'de gerçekleşti.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su-57: Tek mürettebattan oluşan Su-57, 2.600 km/saat hıza ulaşabiliyor. 5.8 saat havada kalabiliyor. Yakıt takviye depolarıyla 5.500 km* azami uçuş menziline sahip Su-57, 10.000 kg azami muharebe yüküne sahip. Su-57'nin azami kalkış ağırlığı 35.480 kg. Su-57'nin iç yakıt rezervi ise 11.100 kg.

F-35: Tek mürettebattan oluşan F-35, 1.931 km/saat hıza ulaşabiliyor. 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor. 1.667 km – 2.200 km azami uçuş menziline sahip (modeline göre değişiklik gösteriyor) F-35, 8.160 kg kg azami muharebe yüküne sahip. F-35'in azami kalkış ağırlığı 31.751 kg. F-35'in iç yakıt rezervi ise 8.278 kg – 8.960 kg.

Su-57: Takviyesiz süpersonik uçuş bulunuyor. Kısa mesafeli kalkış ve iniş özelliği var. Dikey kalkış ve iniş özelliği yok. Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri bulunuyor. Kapalı bölmelerde silah sistemleri var. Süper manevra kabiliyeti var.

F-35 ve yenilenmiş modelleri: Takviyesiz süpersonik uçuş özelliği bulunmuyor. Kısa mesafeli kalkış ve iniş özelliği var. Dikey kalkış ve iniş özelliği var. Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri var. Kapalı bölmelerde silah sistemleri var. Süper manevra kabiliyeti yok.

BAŞLICA SİLAHLAR

Su-57 uçağı, 30mm'lik 9-A1-4071K uçak topu, "havadan havaya" sınıfı füzeler ve KAB-500C güdümlü hava bombalarıyla donatılmış durumda. Su-57, hedeflerin türüne göre "havadan yüzeye" füzeleriyle donatılabiliyor.

F-35 uçağı, 25mm'lik GAU-22/A uçak topu ve "havadan havaya", "havadan karaya" sınıfı füzelerle, ayrıca GBU-31 JDAM, GBU32 JDAM güdümlü bombalarla donatılmış durumda.

AVCI UÇAKLARIYLA İLGİLİ 3 BİLGİ

Su-57 hızlandırıcı kullanmadan süpersonik hıza ulaşabiliyor. Avcı uçağı, en yeni süpersonik Kinjal füzeleriyle donatılacak. Avcı uçağında "İkinci Sanal Pilot" işlevi bulunuyor.

F-35B modeli için motorlar, Rolls-Royce Defence'in katılımıyla geliştiriliyor. Pentagon, F-35 avcı uçaklarını nükleer silahlarla donatma olanaklarının üzerinde çalışıyor. 1.300 kilometreye kadar varan mesafelerde toplu balistik füze fırlatılışını tespit etme kabiliyetine sahip.