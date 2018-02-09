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Türkiye konuşmuştu! O asker A Haber'de

08 Şubat 2018, Perşembe
Afrin'de yaralanan 2 askerin el ele tutuştuğu fotoğraf 7'den 70'e herkesi yürekten etkilemişti. İşte o askeri tedavi gördüğü hastanede A Haber ziyaret etti, o anları dinledi...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Allah razı olsun Mehmetçiklerimizden bizi duygulandırdılar evet hedefimiz Kızıl Elma'ya kadar devam İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 08.02.2018 13:53
Ahmet Ahmet

Allah düşmanlarımıza korku salsın Mehmetçiklerimizi zaferlerle donatsın İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 08.02.2018 13:48
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