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Türkiye, Kıbrıs açıklarında sondaj için geri sayıma geçti

06.07.2019 15:55

Geçtiğimiz hafta Gebze'den yolcu edilen Yavuz Gemisi, Mersin'de bazı ikmalleri ve kontrolleri yapıldıktan sonra bir hafta içerisinde Doğu Akdeniz'de ruhsat bölgesinde, ilk sondajına başlayacak.


Akdeniz'deki varlığını sürdürmekte kararlı olan Türkiye, Kıbrıs açıklarında sondaj için geri sayıma geçti Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tüm tepkilerine rağmen Yavuz gemisi, bölgeye sondaj için gönderildi.

SON KONTROLLER YAPILIYOR
Gebze'de yolan çıkan Yavuz, Mersin Taşucu'nda son kontrollerin yapılması için bakıma alındı.

İLK SONDAJ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alınan ruhsat bölgesinde ilk sondaj, bu hafta içerisinde yapılacak.

ASKERİ KORUMA
Yunanistan'dan gelen küstah tehditler üzerine Yavuz'a askeri gemi eşlik etmeye başlamıştı. Yavuz'a, zaman zaman havadan da F-16'larla "yanınızdayız" mesajı veriliyor.

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