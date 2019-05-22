"Türkiye İttifakı" pozu, CHP'nin ittifak ortağı HDP ile İYİ Parti'yi rahatsız etti 22.05.2019 09:49

19 Mayıs’ın 100. yılında Başkan Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin birlikte verdiği poz, CHP’nin ittifak ortakları İYİ Parti ile HDP’nin tepkisine neden oldu.