Amerika'nın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırdığı İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar bugün yeniden yürürlüğe girdi. ABD bugün İran'a yaptırımlardan muaf olan ülkeleri açıklayacak. Peki Türkiye İran'a yaptırımlardan muaf olacak mı? İşte detaylar...
Türkiye İran'a yaptırımlardan muaf olacak mı?05 Kasım 2018, Pazartesi
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