Türkiye-Irak sınırında devam eden terör operasyonda 4 asker şehit oldu 20.04.2019 09:29

Hakkari'de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan asker sayısı 4'e çıktı. Çatışmada yaralanan 6 askerin ise tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.