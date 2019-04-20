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Türkiye-Irak sınırında devam eden terör operasyonda 4 asker şehit oldu

20.04.2019 09:29

Hakkari'de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan asker sayısı 4'e çıktı. Çatışmada yaralanan 6 askerin ise tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.


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