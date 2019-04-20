Türkiye-Irak sınır hattında şehit düşen askerler için Hakkari'de tören düzenlendi! 20.04.2019 15:55

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan askerler için Hakkari'de tören düzenlendi. Törende okunan özgeçmişte "Sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır." denildi. İşte şehir düşen kahramanlarımızı isimleri...