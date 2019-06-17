Türkiye ile Yunanistan arasındaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu (Video) 17.06.2019 18:16

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak olan heyetler arası görüşmelerin ikincisinin yapılacağı tarihi duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran’da Ankara’da yapılacak." denildi.

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara'da yapacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019'da Ankara'da gerçekleştirilecektir." denildi.