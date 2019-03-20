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Türkiye ile İran'ın PKK'ya düzenlediği ortak operasyondan ilk görüntüler

20.03.2019 16:12

Türkiye ile İran'ın doğu sınırımızda PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlardan ilk kareler geldi.


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