Ankara'da iki yıl önce bir suikasta kurban giden Rus eski Büyükelçisi Andrey Karlov için düzenlenen anma toplantısında konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Rusya ile Türkiye'nin birlikte hareket ettiğinde yenilmez olduğunu" söyledi.
'Türkiye ile birlikte olduğumuzda yenilmez gücüz!'20 Aralık 2018, Perşembe
- Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ustura Kemalin kararı herkesi şok etti! 20 Aralık
- BBC'den skandal sansür!
- İşte Profesör Gülnur Aybet'in BBC'de sansürlenen sözleri!
- 'Türkiye ile birlikte olduğumuzda yenilmez gücüz!'
- ABD TIR'ları Suriye'den çıkmaya başladı
- İstanbul'da sokak ortasında korkunç infaz!
- Malatya'da akılalmaz dolandırıcılık! 2 düğün 1 gelin!
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da
- Yalova'da korkutan deprem!
- Yalova'da korkutan deprem... 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi
- Eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti
- Kokoreç almak için durdu canından oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.