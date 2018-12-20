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'Türkiye ile birlikte olduğumuzda yenilmez gücüz!'

20 Aralık 2018, Perşembe

Ankara'da iki yıl önce bir suikasta kurban giden Rus eski Büyükelçisi Andrey Karlov için düzenlenen anma toplantısında konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Rusya ile Türkiye'nin birlikte hareket ettiğinde yenilmez olduğunu" söyledi.


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