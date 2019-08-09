Çarşamba günü hem Milli Savunma Bakanlığı, hem de ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ortak bir açıklama yapmış, Suriye’nin kuzeyine sınır hattımıza kurulacak "güvenli koridor" için mutabakata varıldığını duyurmuştu. Açıklamada müşterek bir harekat merkezinin kurulmasına da karar verildiği söylenmişti. Peki o harekat merkezi nasıl çalışacak, nerede kurulacak? İşte tam bu sorulara yanıt aranırken bölgeden gelen bir görüntü güne damgasını vurdu. Fırat’ın doğusunda sınırımızın yanı başında teröristlerin inşa ettiği beton tüneller ve siperler görüntülendi. İşte haberin ayrıntıları…
Türkiye ile ABD'nin anlaştığı 'güvenli bölge' için harekat merkezi nerede olacak?09.08.2019 23:08
- Türkiye ile ABD'nin anlaştığı 'güvenli bölge' için harekat merkezi nerede olacak?
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