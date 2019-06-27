Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme 27.06.2019 15:14

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldiğini açıkladı. Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey'e Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini, Fırat'ın doğusunda planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın son gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile de görüştü.