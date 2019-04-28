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Türkiye IDEF 2019 ile dünyaya şov yapacak! Yerli silahlar görücüye çıkıyor

28.04.2019 11:15

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF 2019, salı günü ziyaretçilere kapılarını açıyor. Binden fazla firmanın katılacağı fuarda yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen silahlar şov yapacak. Fuarda Türkiye’de üretilen kara, hava ve deniz askeri teçhizatların yanı sıra geliştirilen yeni İHA, füze, zırhlı araç, taşıyıcılar ve elektrikli teknolojiler yer alacak.


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