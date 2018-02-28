Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'in skandal bir kararla Çekya'da serbest bırakılmasına ilişkin Avukat Mehmet Sarı Ahaber'e açıklamalarda bulundu. Sarı skandal karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki bombalı saldırılarda fail olarak yargılanan Müslim'in serbest bırakılmasını Batı'nın duyarsız tavrı yüzünden gerçekleştiğini ifade etti. Çekya Mahkemesi'nin Türkiye'nin koyduğu ispatlara rağmen Müslüm'i serbest bırakmasına ilişkin gerekçeli kararı açıklaması gerektiğini ifade eden Sarı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kanunlarını vurgulayarak Çekya'nın bu skandal kararını eleştirdi. Peki şimdi Türkiye ne yapacak? Hukuki olarak nasıl bir yol izlenecek? İşte ayrıntılar...
Türkiye hukuki olarak ne yapabilir?27 Şubat 2018, Salı
- Muhteşemsin Mehmetçik!
- ASELSAN'ın yeni oyuncağı STOP teröristlere korku salacak
- Çavuşoğlu: "Salih Müslüm'ün her zaman ensesindeyiz"
- Teröristbaşı Salih Müslim serbest bırakıldı
- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 'Salih Müslüm' açıklaması
- Çekya'nın Salih Müslüm hakkında verdiği skandal kararda şok detay
- Skandal Salih Müslüm kararının perde arkası
- İstanbul'da ünlü gece kulübünün tuvaletindeki tecavüz girişimi görüntüleri ortaya çıktı!
- Türkiye'den Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasına ilk tepki
- Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'ye "PYD" yanıtı
- Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu
- Başbakan Yıldırım'dan terörist elebaşı Salih Müslüm açıklaması!
kalan karakter 1000
Bu konuda da kendi göbeğimizi kendimiz keselim !
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.