Türkiye hukuki olarak ne yapabilir? 27 Şubat 2018, Salı

Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'in skandal bir kararla Çekya'da serbest bırakılmasına ilişkin Avukat Mehmet Sarı Ahaber'e açıklamalarda bulundu. Sarı skandal karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deki bombalı saldırılarda fail olarak yargılanan Müslim'in serbest bırakılmasını Batı'nın duyarsız tavrı yüzünden gerçekleştiğini ifade etti. Çekya Mahkemesi'nin Türkiye'nin koyduğu ispatlara rağmen Müslüm'i serbest bırakmasına ilişkin gerekçeli kararı açıklaması gerektiğini ifade eden Sarı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kanunlarını vurgulayarak Çekya'nın bu skandal kararını eleştirdi. Peki şimdi Türkiye ne yapacak? Hukuki olarak nasıl bir yol izlenecek? İşte ayrıntılar...