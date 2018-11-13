Türkiye günlerce bu davayı konuşmuştu! Ayşegül Terzi davasında flaş gelişme 13 Kasım 2018, Salı

İstinaf Mahkemesi, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında yerel mahkeme tarafından verilen cezayı kısmen onadı. Sanığa, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını onayan mahkeme, “yaralama” ve “hakaret” suçlarından verilen 1 yıl 10 ay hapis cezasının verilmesine yer olmadığına hükmetti.