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Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı

31.03.2019 08:24

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.


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