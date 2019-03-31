Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı 31.03.2019 08:24

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.