Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.
Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı31.03.2019 08:24
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