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Türkiye genelinde hava sıcaklığı nasıl olacak?

25.02.2019 20:25

İstanbul'u son iki gündür etkisi altına alan kar yağışı hakkında açıklama geldi. Meteoroloji uzmanları, A Haber ekranlarında Türkiye genelinde yeni haftanın nasıl olacağını değerlendirdi.


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