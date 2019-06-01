Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı neticesinde TFF yeni başkanını seçti.Tek aday olarak seçime giren Nihat Özdemir, 179 geçerli oy alarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun 42. Başkanı oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı Nihat Özdemir oldu01.06.2019 14:51
- Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı Nihat Özdemir oldu
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