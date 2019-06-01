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Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı Nihat Özdemir oldu

01.06.2019 14:51

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı neticesinde TFF yeni başkanını seçti.Tek aday olarak seçime giren Nihat Özdemir, 179 geçerli oy alarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun 42. Başkanı oldu.


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