Haberler Web TV Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

08.03.2019 17:58

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları