Haberler Web TV Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatına dualı destek |Video

Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatına dualı destek |Video

11.10.2019 10:56

Türkiye Ermeni Patrikliği tarafından yapılan açıklamada "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" denildi. İşte Türkiye Ermeni Patrikliği'nden yapılan açıklama...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları