Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatına dualı destek |Video

Türkiye Ermeni Patrikliği tarafından yapılan açıklamada "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" denildi. İşte Türkiye Ermeni Patrikliği'nden yapılan açıklama...
Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatına dualı destek |Video11.10.2019 10:56
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