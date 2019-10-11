Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatına dualı destek |Video 11.10.2019 10:56

Türkiye Ermeni Patrikliği tarafından yapılan açıklamada "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" denildi. İşte Türkiye Ermeni Patrikliği'nden yapılan açıklama...