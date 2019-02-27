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Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı

27.02.2019 09:49

Türkiye Emlak Katılım Bankası, BDDK'nın yaptığı incelemeler onay aldı ve faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı. Emlak Bankası'nın bankacılık yapma yetkisi 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sona erdirilmiş ve tasfiye kapsamına alınmıştı. Türkiye'de katılım bankası olarak hayata geçecek olan Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yakın zamanda şubeleşmeye başlaması bekleniyor.


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