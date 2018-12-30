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Türkiye ekonomide büyümeyi sürdürüyor

30 Aralık 2018, Pazar

Türkiye ekonomide en büyük atılımı yaptığı 2013 yılından bu yana türlü saldırılara maruz kaldı. Gezi olayları ile başlayan süreç, 17-25 Aralık ile ve ekonomik darbe girişimi ile sürdü. Yeni Ekonomi Programı’yla ekonomisi şahlanan Türkiye cari fazlada rekor kırarken, projelerine tam gaz devam etti.


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