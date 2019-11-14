Türkiye düşmanları yine devredeydi! "Mevlüt Çavuşoğlu neden ayakta?" yalanın iç yüzü 14.11.2019 14:24

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki tarihi zirve, Türkiye düşmanı çevreleri rahatsız etti. Bazı Türkiye düşmanları görüşmeden bir fotoğraf paylaşarak "Çavuşoğlu neden ayakta?" yorumuyla Türkiye'nin diplomatik zaferle çıktığı görüşmeye gölge düşürmek istediler. Algı operatörlerinin ucuz oyunu, fotoğrafın orijinalinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.