Türkiye düşmanları Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Barbaros Şansal ve Deniz Yücel Almanya'da buluştu

Türkiye aleyhine faaliyetlerle algı operasyonları yaratarak hainlik yapan Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Barbaros Şansal ve Deniz Yücel Almanya'da bir araya geldi. Tek ortak noktaları vatan düşmanlığı olan isimler, fotoğraf paylaşarak bir araya geldikleri anı ölümsüzleştirdi.
Türkiye düşmanları Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Barbaros Şansal ve Deniz Yücel Almanya'da buluştu21.03.2019 14:50
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