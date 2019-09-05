Türkiye Çekya basketbol maçı hangi kanalda? FIBA 2019 Dünya Kupası Türkiye Çekya basketbol maçı saat kaçta? 05.09.2019 11:04

Türkiye Çekya basketbol maçı için geri sayım başladı. 12 Dev Adam tarih yazmak için potaya çıkıyor. Türkiye Çekya karşısında galibiyet kazanması durumunda olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. Peki, Türkiye Çekya basketbol maçı hangi kanalda? FIBA 2019 Dünya Kupası Türkiye Çekya basketbol maçı saat kaçta?

Türkiye Çekya basket maçı, birçok sporseverin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Bu maçtan galip gelmesi halinde gruptan çıkacak olan 12 Dev Adam, Şangay'da oynanacak müsabakada tüm gücünü parkeye yansıtacak. Peki, Türkiye Çekya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Türkiye Çekya basket maçı, gruptan çıkmak için çok önemli bir statüye sahip olacak. Tek parolanın galibiyet olacağı karşılaşmada, her iki takım da bir üst tura yükselebilmek için tüm hünerlerini sahaya yansıtacak. Peki, Türkiye Çekya basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Merakla beklenen karşılaşma öncesi bazı bilgiler

TÜRKİYE ÇEKYA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız gruptaki son mücadelesine Çekya karşısında çıkacak. 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da oynanacak karşılaşma, NTV ekranlarından canlı izlenebilecek. Mücadeleyi bu sayfadan da canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kritik maç öncesi her iki takımın da birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor. Milli takım, rakibini yendiği takdirde 2. turda mücadele hakkı elde edecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.

2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'ye 93-92 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular, E Grubu'nda yarın Çekya ile oynanacak karşılaşmada iddialı olduklarını ifade etti.

Milli takımın Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği idman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, turnuvada kolay maçın olmadığını belirterek, "Çekya iyi takım, hafife alınacak rakip değil. Son iki maç gibi sahaya çıkacağız ve istekli mücadele edip sonunda kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.