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  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti!

09 Temmuz 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüekiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek resmen göreve başladı.

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