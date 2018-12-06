Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında DHKP-C ve FETÖ üyelerinin de bulunduğu kişileri sahte pasaportla yurt dışına kaçıran kişilere operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda ülkeye ait sahte pasaport, MOSSAD ve MİT kimlikleri ele geçti. Olayla ilgili 33 kişi tutuklandı. Operasyonda Irak uyruklu çok önemli bir isim de gözaltına alınarak tutuklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
Türkiye bu operasyonu konuşuyor! MOSSAD ve MİT...06 Aralık 2018, Perşembe
- Otobüs yayaların arasına böyle daldı!
- Kuşlarına bakan çocukları tekme tokat dövdü!
- Başkent'te kontrolden çıkan belediye otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı
- İHA pilotu aranıyor! İşte başvuru şartı
- Türkiye bu operasyonu konuşuyor! MOSSAD ve MİT...
- Eski sevgilisiyle plan yapan kadın nişanlısını kaçırıp fidye istedi
- Ayıları önce kovaladı, sonra özür dileyerek bal verdi
- Müge Anlı canlı yayınında DNA testinin sonucu açıklandıktan sonra yaşananlar...
- Müge Anlı canlı yayınında açıklanan DNA testi sonucuna göre 4 yaşındaki Görkem'in babası... 6 Aralık
- Müge Anlı canlı yayınında şok eden anlar! DNA testi sonucuna göre 4 yaşındaki Görkem'in babası... 6 Aralık
- Danıştay'tan flaş başörtüsü kararı!
- İran'da düşen jetin pilotu melike kuvvet'in ağlatan videosu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.