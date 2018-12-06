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Türkiye bu operasyonu konuşuyor! MOSSAD ve MİT...

06 Aralık 2018, Perşembe

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında DHKP-C ve FETÖ üyelerinin de bulunduğu kişileri sahte pasaportla yurt dışına kaçıran kişilere operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda ülkeye ait sahte pasaport, MOSSAD ve MİT kimlikleri ele geçti. Olayla ilgili 33 kişi tutuklandı. Operasyonda Irak uyruklu çok önemli bir isim de gözaltına alınarak tutuklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.


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