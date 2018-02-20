Yol Durumu

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor!

19 Şubat 2018, Pazartesi

Türkiye İzmirli trafik magandasını ve kentte çektiği görüntüleri konuşuyor. İzmir'in ana caddelerinde ve sahil yolunda spor aracıyla yanlamasına makas attığı görüntüleri 'usta şoförlük' gururuyla internette yayınlayan sürücüye sosyal medyadan tepki yağdı.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Osman

Almamis mi bu dingilin kimse plakasini?

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 19.02.2018 17:14
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