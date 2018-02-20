Türkiye İzmirli trafik magandasını ve kentte çektiği görüntüleri konuşuyor. İzmir'in ana caddelerinde ve sahil yolunda spor aracıyla yanlamasına makas attığı görüntüleri 'usta şoförlük' gururuyla internette yayınlayan sürücüye sosyal medyadan tepki yağdı.
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor!19 Şubat 2018, Pazartesi
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Almamis mi bu dingilin kimse plakasini?
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