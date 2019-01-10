Bir yanda Türkiye'nin bekasını tehdit eden Suriye sorunu, diğer yanda ise Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri. Türkiye siyasi ve askeri alanda bir beka savaşında. Tam da Türkiye'nin içinde bulunduğu bu en kritik süreçte garip şeyler oluyor. Birlik beraberlik içerisinde olunması gereken bu dönemde, toplumsal çatışmalar yeniden körüklenmeye çalışılıyor ve halk kutuplaştırılıyor. Adeta gizli bir el devreye giriyor. Peki son dönemde yaşananların perde arkasında neler var?
Türkiye beka savaşında birileri pusuda10 Ocak 2019, Perşembe
- Türkiye beka savaşında birileri pusuda
- Adana'da evi yanan kadın gözyaşlarına boğuldu
- İstanbul'da 30 kilogram eroin yakalandı
- Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'nde önemli açıklamalar
- CHP'li belediyeden engelli kıza akılalmaz tehdit! AK Parti'den istifa etmezsen...
- Başkan Erdoğan'a yapılan dua izleyenlere duygulu anlar yaşattı!
- Adana'da bir lisede dehşet! Yan bakma yüzünden çıkan kavga kanlı bitti
- Tuncer ve eşi Emine Ustael Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi
- Başkan Erdoğan'ın vefat eden dayısı Ali Mutlu toprağa verildi
- Ankara'da engelli öğrenci sınıfında tartışma yaratan görüntü! Açığa alındı
- İzmir'de bir doktordan skandal paylaşım!
- Tekirdağ otogarında patlama! Ölü ve yaralılar var
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.