Türkiye beka savaşında birileri pusuda 10 Ocak 2019, Perşembe

Bir yanda Türkiye'nin bekasını tehdit eden Suriye sorunu, diğer yanda ise Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri. Türkiye siyasi ve askeri alanda bir beka savaşında. Tam da Türkiye'nin içinde bulunduğu bu en kritik süreçte garip şeyler oluyor. Birlik beraberlik içerisinde olunması gereken bu dönemde, toplumsal çatışmalar yeniden körüklenmeye çalışılıyor ve halk kutuplaştırılıyor. Adeta gizli bir el devreye giriyor. Peki son dönemde yaşananların perde arkasında neler var?