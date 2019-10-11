Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda? 11.10.2019 12:52

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız, Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Lider konumda olan Türkiye, bu karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Son derece önemli olan bu karşılaşma öncesi futbolseverler Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen bilgiler...

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile mücadele edecek. A Milli Takım için önem derecesi yüksek olan karşılaşma öncesinde futbolseverler Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Arnavutluk maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'te Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynanacak.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Arnavutluk mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).