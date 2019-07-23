Suriye sınırında hareketli günler yaşanıyor. Türkiye bu hareketli günlerde Ankara'da kritik bir konuğu ağırladı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Külliye'de toplantılara katıldı. Türkiye bu toplantılarda ABD'li heyete iki seçenek sundu. İşte o seçenekler ve detayları...
Türkiye ABD heyetine iki seçenek sundu23.07.2019 22:42
- Türkiye ABD heyetine iki seçenek sundu
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