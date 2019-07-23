Türkiye ABD heyetine iki seçenek sundu 23.07.2019 22:42

Suriye sınırında hareketli günler yaşanıyor. Türkiye bu hareketli günlerde Ankara'da kritik bir konuğu ağırladı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Külliye'de toplantılara katıldı. Türkiye bu toplantılarda ABD'li heyete iki seçenek sundu. İşte o seçenekler ve detayları...