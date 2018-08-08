Yol Durumu

Türkiye-ABD arasındaki kritik görüşme

08 Ağustos 2018, Çarşamba

Papaz Brunson krizinin ardından varılan mutabakat neticesinde ABD'ye giden Türk heyetinin ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmenin bugün olacağı duyuruldu.

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