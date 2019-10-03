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Türkiye, AB, Almanya ve Fransa, göç sorunu için bir araya geldi

03.10.2019 23:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununu ele almak üzere bir araya geldi. Soylu buradaki konuşmasında, "Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var. Bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli. İnsanlığa büyük miras bırakıyoruz" dedi.


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