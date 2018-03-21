Yol Durumu

Turkish Cargo, 1 buçuk milyon canlı çipurayı Umman'a taşıdı

20 Mart 2018, Salı

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası olarak dünyanın 121 ülkesine hava kargo taşımacılığı yapan Turkish Cargo, 1,5 milyon yavru çipurayı, balıkların su altında ihtiyaç duydukları ortamı bulutların üzerinde sağlayarak, İzmir'den Umman'ın başkenti Maskat'a taşıdı.

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