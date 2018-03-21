Turkish Cargo, 1 buçuk milyon canlı çipurayı Umman'a taşıdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası olarak dünyanın 121 ülkesine hava kargo taşımacılığı yapan Turkish Cargo, 1,5 milyon yavru çipurayı, balıkların su altında ihtiyaç duydukları ortamı bulutların üzerinde sağlayarak, İzmir'den Umman'ın başkenti Maskat'a taşıdı.
Turkish Cargo, 1 buçuk milyon canlı çipurayı Umman'a taşıdı20 Mart 2018, Salı
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