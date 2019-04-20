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Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!

20.04.2019 15:13

Edirne’nin Enez ilçesinde Meriç Nehri üzerinden ‘Yaren’ isimli tekneyle denize açılan ve yasa dışı yollarla midye taşıyan şüpheliler, Yunanistan komandoları tarafından kendilerine ateş açıldığını iddia etti. Korkuyla Türk kara sularına kaçtıklarını belirten şüpheliler, Yunan komandoların tekneye el koyduklarını öne sürdü.


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