Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi 'Türk Yıldızları', yaptıkları gösterilerle dünyayı kıskandırdı. Konya'da Pazar günü gösteri yapan Türk Yıldızları yine herkesi kendilerine hayran bıraktı. Türk Yıldızları'nın en tecrübeli pilotlarından Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu, dünyada bir ilki başardı. 4'lü kol uçuşuyla izleyicilerin görüş alanına giren 4 uçaktan 1 numaralı F-5 uçağını kullanan Koyunluoğlu, diğer 3 uçak düz uçarken aniden terse dönerek dakikalarca ters uçuş yaptı. Yerden 200 metre yüksekte, 3 uçakla arasında 1 metreden daha az mesafe varken ters uçuş hareketini yapan pilot, ayakta alkışlandı. 200 metre yükseklikte yeryüzü görüldüğü için çok zor olan ters uçuşu dakikalarca yapan gösteri timinin lideri Koyunluoğlu, 9 yıldır kırmızı-beyaz uçakla gökyüzünü süslüyor.
Türk Yıldızları pilotu Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu'ndan dünyada bir ilk!09.05.2019 05:53
- Türk Yıldızları pilotu Binbaşı Mehmet Kemal Koyunluoğlu'ndan dünyada bir ilk!
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